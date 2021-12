123 familias en pobreza extrema recibieron capital semilla en Cartagena

Más de 120 unidades de negocio de familias afro, Indígenas y raizales en situación de pobreza extrema, recibieron capital semilla en insumos para el crecimiento y transformación de sus emprendimientos, en cumplimiento de la alianza ‘Cartagena Étnica y Productiva’, entre la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero (PES-PR) y la Fundación Amanecer.

Entre las 123 familias beneficiados, se cuentan 60 indígenas, 27 palenqueras y 36 afrodescendientes que habitan en las zonas de Pasacaballos, Cabildo de Membrillal, el Cerro de La Popa y Barú, donde 30 unidades productivas recibieron capital semilla en electrodomésticos, maquinarias, herramientas, enseres e insumos para mejorar la elaboración de sus productos y servicios.

El proyecto “Cartagena Étnica y Productiva”, está centrado en un enfoque diferencial y de inclusión, en el que los participantes fueron seleccionados después de una ruta de partida que inició con la caracterización, socialización e identificación de quienes demandaban desarrollo y destrezas para cualificarse como emprendedores. En esta alianza, el 60% de participación fueron mujeres, como grandes impulsoras de sus familias que les garantizan el derecho a la educación y alimentación de sus hijos.

Capital semilla en insumos

Para el convenio, fueron destinados más de $429 millones de pesos, de los cuales, la Alcaldía aportó $200 millones y la Fundación Amanecer entregó cerca de $230 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en insumos para las líneas de negocios caracterizadas: Artesanías en madera, tiendas, restaurantes y refresquerías, comercialización, venta de víveres y abarrotes, cosméticos, artículos para el hogar, elaboración de dulces típicos, artesanías, prendas de vestir y calzado; así como el servicio a la mesa de alimentos y comidas rápidas.

Insumos transformadores de vidas

Iris Barrios Castro, de 63 años, obtiene de la lencería el sustento para mantener a su familia. Tras muchos años soñando en cambiar su antigua máquina por una nueva, ese anhelo se le hizo realidad. "A mí me fascina lo que hago, le he dado mucha felicidad a muchas personas. Yo estudié Lencería en el SENA, tengo toda la experiencia que me han dado los años, y ahora, con esta máquina de coser nueva, lograré mejorar mucho mi negocio” expresa con alegría la barulera.

Otro de los beneficiados, Nelson Miguel Gómez, un artesano de toda la vida, que junto a su hermano se ha dedicado a crear hermosas artesanías en madera y en coco. A través de esta alianza, su emprendimiento recibió una rutiadora, taladro y coladora, para perfeccionar la elaboración de sus artesanías. “Estoy muy agradecido con la Alcaldía de Cartagena y la fundación Amanecer por esta donación, nos facilitarán mucho la forma del trabajo. Ahora con estas herramientas, habrá un mejor acabado a la artesanía y produciré más.” Añade Gómez.

Otras zonas beneficiadas. ¡Se prepara Membrillal!

En otras zonas también se ha entregado capital semilla. Más de 50 empresarios indigenas y palenqueros, residentes en Pasacaballos y el Cerro de La Popa, también recibieron el impulso para sus negocios, convertido en maquinarias, equipos e insumos de trabajo, que ascienden a la suma de un millón quinientos mil pesos por persona para fortalecer y reactivar sus unidades productivas. Las entregas terminarán en la comunidad de Membrillal con insumos para 30 unidades productivas del Cabildo Zenú que vive en ese corregimiento.

Formación empresarial para resultados integrales

Además de recibir el capital semilla en insumos, los beneficiarios participaron en formaciones empresariales en temáticas específicas de sus líneas de negocio, así como talleres psicosociales. Con el apoyo del SENA, cada emprendedor recibió formación técnica para mejorar sus procesos productivos.