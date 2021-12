Así va Medellín, esta es la rendición de cuentas del alcalde Quintero

Para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre los principales hitos de su gestión durante el 2021 fue la recuperación de 4.3 billones de pesos en Hidroituango, tras la gestión de varios actores entre ellos Presidencia y la Contraloría.

Quintero Calle expresó que la inauguración de las dos primeras turbinas en Hidroituango a mediados del próximo año, tiene que ser una de las mayores celebraciones de la ciudad por la importancia para la seguridad energética que supone el proyecto.

“Cuántas veces me dijeron que no me metiera en esa pelea, si yo hubiera hecho eso hubiera sido como construir nuestra alcaldía sobre la arena o construirla sobre mentiras. Nosotros dijimos que íbamos a sacar a Hidroituango adelante pero con la verdad. Eso implica ir hasta el fondo”, expuso el alcalde.

El otro gran logro fue avanzar con la adquisición de predios y las fases previas para la licitación pública y construcción del Metro de la 80, un proyecto que ya tiene asegurado su presupuesto. La meta del alcalde es seguir diversificando los medios de transporte en la ciudad.

“Es el proyecto más importante desde la construcción del Metro de Medellín, es el más grande en la historia de Medellín en los últimos 25 años. También nos dijeron que era imposible conseguir esa plata, pues lo hicimos y además estamos avanzando”, añadió Quintero Calle.

En la rendición de cuentas del alcalde de Medellín además se compartieron otros logros como la entrega del Metroplús de la Oriental luego de los retrasos, el Metrocable de Picacho y 250 parques renovados. Se espera que el próximo año comiencen los diseños de Parques del Río Norte y un Metrocable para San Antonio de Prado.

El foco de la gestión en el 2021, según el mandatario de los medellinenses, seguirá siendo Hidroituango, Metro de la 80, computadores para los jóvenes y la propuesta de la matrícula 0 como política pública de ciudad.