Edil denuncia persecución por irregularidades en la terminal de transporte

Una denuncia ha expuesto uno de los ediles de Cúcuta, quien ha catalogado como un abuso de autoridad un comparendo que le impartieron por parte de miembros de la policía en la terminal de transporte.

Como una persecución tras interponer varias denuncias sobre graves irregularidades que se estarían cometiendo tanto al interior como a las afueras de la terminal de transportes de Cúcuta, cataloga Freddy Ramírez edil de la comuna 5 el comparendo que le impusieron al estar esperando a unos amigos al interior de esta.

“A las 4 de la mañana me fui para el terminal de transporte para esperar unos amigos venezolanos que estaban en Perú y regresaban porque los habían atracado , porque los familiares le habían enviado un dinero para retornar a su país de origen , en ese momento llegó una policía y me pidió la cédula diciéndome que lo acompañara al CAI para hacerme un comparendo, y yo le dije que porque razón no estaba haciendo nada malo , cuando llamó a un superior quien me dijo que yo me dedicaba como arrastrado, y que tenía pruebas”, narró el líder comunal.

Además, expresó que esto es una retaliación por parte de las directivas del terminal de transporte, “yo he denunciado que con el visto bueno de la policía varias personas en especial venezolanos engañan a sus mismos coterráneos a la hora de desplazarse especialmente hacia la frontera, cobrándoles importantes sumas de dinero para poder ocupar algún taxi que los lleve a territorio del vecino país.

Lea también: Aspirantes a curules de paz esperan que sean ocupadas por las víctimas

El líder comunal fue enfático en rechazar estos señalamientos al igual que los supuestos videos que tendrían en su poder la policía donde se evidencia que estaría trabajando como arrastrador y pide que se le muestre el material audio visual donde esto de se evidencia.