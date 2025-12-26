Gobernación del Tolima refuerza al Ejército con tecnología Starlink para mejorar la seguridad

Tolima

El Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, entregó al Ejército Nacional seis kits de comunicación satelital Starlink, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y garantizar mayor cobertura en las operaciones militares dentro del territorio tolimense.

El secretario Alfredo Bocanegra subrayó que esta acción hace parte de un plan integral de apoyo a la Fuerza Pública, orientado a fortalecer la atención frente a situaciones que puedan alterar la tranquilidad de la región. Entre las iniciativas adelantadas este año se incluyen la modernización de baterías sanitarias, la entrega de motocicletas de alto cilindraje y el alistamiento de nuevas carpas para las tropas.

“Hoy damos un paso decisivo en materia de comunicaciones: con estos equipos satelitales aseguramos que nuestros hombres en terreno mantengan conexión permanente, incluso en zonas apartadas”, afirmó Bocanegra.

El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, agradeció el respaldo del Gobierno Departamental en nombre de los 4.600 uniformados que integran la unidad, destacando que estas herramientas representan un avance significativo para el desarrollo de las operaciones y el bienestar de los soldados.

Se prevé que los equipos entren en funcionamiento en los próximos días, lo que permitirá optimizar la labor militar y reforzar la seguridad en todo el departamento.