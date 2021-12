Exgobernador del Tolima Fernando Osorio condenado a 15 años de prisión

El convenio firmado en 2007 cuando Fernando Osorio fungía como gobernador del Tolima derivó que la Corte Suprema lo condenara a 15 años de prisión.

De acuerdo a la evidencia sustentada durante la audiencia condenatoria, se pudo establecer que el exgobernador habría cometido los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación de terceros agravado.

Lo anterior porque, el exmandatario departamental habría omitido realizar una licitación pública, contratando de manera directa con la Corporación Andrés Bello (SECAB) para la adquisición de mobiliario y dotación de infraestructura tecnológica en instituciones educativas del Tolima.

Además, se evidenció que Osorio había firmado el convenio con un tercero que no aparece como representante legal de la corporación y, sumado a ello, la póliza que se adjuntó al contrato no tendría validez, pues el porcentaje no cubría el valor total de lo que debería respaldar.

Así las cosas, una vez conocida su condena y el pago de una multa equivalente a los cerca de $400 millones, el abogado defensor solicitó que dicha condena se pagara en su residencia, debido a su avanzada edad, solicitud que fue avalada por la alta Corte.

Es de recordar que, en este mismo proceso, fue vinculado el también exgobernador del Tolima Oscar Barreto, quien fue absuelto porque la Corte encontró que no había accionado para favorecer a la SECAB, sino por el contrario, había hecho lo jurídicamente necesario para hacer cumplir el convenio que suscribía los cerca de $92 millones de pesos.