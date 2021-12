Concesión Vial de Cartagena insiste en que TIR de peajes no se ha alcanzado

Luego de que la Contraloría General de la República imputara responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial que sufre el Distrito en cuantía de $22.354 millones con ocasión de la ejecución del contrato de concesión de peajes, la Concesión Vial de Cartagena se pronunció al respecto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

La empresa operadora de los peajes insistió en que la Tasa Interna de Retorno (TIR) no se ha alcanzado, afirmando que no hay una decisión judicial que así lo establezca. Así las cosas, la concesión anunció que seguirá el cobro en los peajes La Heroica y Corralito de Piedra, ambos ubicados en el sector industrial de Mamonal, porque de no hacerlo se estaría vulnerando los derechos fundamentales del trabajo y mínimo vital de todos sus empleados.

La Concesión Vial de Cartagena ratificó que la supervisora del contrato Edurbe manifestó que la TIR todavía no se ha alcanzado. Cabe recordar que un Tribunal de Arbitramento convocado a instancias de la Cámara de Comercio de Cartagena será el encargado de definir la legalidad y/o licitud del contrato y determinar si la Tasa Interna de Retorno (TIR) ha sido o no alcanzada por el Concesionario.

De igual forma, la concesión manifestó que el último pronunciamiento de la Contraloría en donde hubo nueve imputados por presunto detrimento al Distrito “no fue una decisión de fondo, sino el trámite dentro de las previas del proceso de responsabilidad fiscal”.