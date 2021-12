Piden atención urgente en caso de niña afectada por bacteria en Cartagena

Thalia Sofía Palacio Villa, de seis años, completa cuatro semanas de estar bajo cuidados médicos tras presentar complicaciones de salud en Cartagena.

Según sus familiares, la menor inicialmente tuvo que ser ingresada a una UCI tras ser diagnosticada con dengue con signos de alarma, sin embargo, días después los doctores que la atendieron aseguraron que todo se debía a una bacteria que ataca sus plaquetas.

"La niña está presentando en estos momentos un diagnóstico reservado porque no sabemos qué es lo que tiene. Al principio nos dicen que tiene dengue, la trasladaron de Salud Total a Serena del Mar donde duró 10 días en UCI. Después de de estar hospitalizada cuatro días hospitalizada, se da la conclusión de que no tiene dengue sino una bacteria", aseguró Oscar Palacio, padre de la niña.

Tras este dictamen, la pequeña Thalia fue remitida a la urgencia de la clínica Blas de Lezo, donde según sus allegados, estuvo sentada en una silla durante seis horas esperando triage con síntomas de fiebre, puntos rojos en la piel y varios hematomas en las piernas.

"La ingresaron como paciente por primera vez sin tener en cuenta que venía de una UCI, es decir tuvimos que esperar el triage y un segundo llamado. Tras ser verificada por la pediatra, mi hija pasó a hospitalización de la clínica Blas de Lezo", sostuvo Palacio.

El padre de la menor explicó que actualmente no se sabe qué clase de bacteria está afectando la salud de su niña. Ante esta situación pidió agilizar el diagnóstico que permita definir la patología y su respectivo tratamiento.

"No nos están brindando la atención como es debido porque cuando la pasamos a la clínica Blas de Lezo, se metió el día de velitas y los médicos que la deben atender no han llegado. Tampoco le han aplicado el examen para hacerle el procedimiento que permita verificar qué es lo que la niña tiene. Desde que lleva hospitalizada lo único que han hecho es canalizarla, las plaquetas las tiene demasiado bajas. Le aplicaron un antibiótico, supuestamente, para combatir la bacteria, pero se lo retiraron y la clínica no le coloca el medicamento que requiere", aseveró desesperado Oscar Palacio.