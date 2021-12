Mujer grabó a taxista cuando la acosaba sexualmente

María Paula una joven comunicadora se subió a un taxi a las 7:30 de la noche en el sector de Unicentro, quería llegar a su casa pronto y al principio el conductor charlaba simplemente, pero después le empezó hacer preguntas incomodas y comentarios inapropiados.

"Me gustaría que compraras un apartamento. Me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos... Imaginase viviendo ahí, tu me llamas por celular y me dices amor... ¿tú hermano también es profesor o es puro cuento? y ¿él esta ahora en tu casa?", le decía el conductor.

La joven señaló que en un momento quería bajarse del vehículo sin embargo las calles a esa hora estaban muy vacías y sintió mas temor.

"Respondí todas las preguntas de este señor no porque quería, sino porque tenia miedo de que podía pasar si no respondía, la verdad es cuando estas en este tipo de situaciones solo piensas en llegar a casa para estar a salvo, muchas personas decían que se hubieran bajado del taxi, que le hubiera dicho que parara... yo pensé en hacer estas cosas pero yo miraba por la ventana y veía las calles solas y me daba más miedo", dijo María Paula en sus redes sociales.

Desde la Secretaria de seguridad lamentaron esta situación y aseguraron que fortalecerán el trabajo con empresas de taxi para que estos comportamientos no se repitan y esperan que se pueda identificar a este hombre.