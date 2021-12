Conozca los cierres por la ciclovía nocturna en Bogotá

El jueves 9 de diciembre del 2021, se realizará la ciclovía nocturna entre las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m., que tiene como objetivo brindar una alternativa de esparcimiento y sana convivencia para los capitalinos y visitantes, a través de un recorrido por la malla vial de la ciudad, en el marco de las festividades decembrinas y del alumbrado navideño.

A continuación, se describen los cierres viales y desvíos vehiculares necesarios para garantizar la seguridad vial antes, durante y después del desarrollo de la ciclovía nocturna.

TRAMO VIAL CALZADA - SENTIDO TIPO DE CIERRE Av. Boyacá entre la carrera 24 y la calle 86A Calzada Rápida Oriental (Sur-Norte) Total Av. Boyacá entre la calle 86 y calle 134 Calzada Oriental (Sur–Norte) Carril occidental Av. Boyacá entre la calle 134 y la av. calle 170 Calzada Oriental (Sur–Norte) Total Av. carrera 60 entre la av. calle 26 y la av. calle 53 Calzada Occidental (Norte–Sur) Total Av. calle 72 entre la av. carrera 15 y la av. carrera 7 Calzada Norte (Oriente-Occidente) Total Av. Córdoba entre la av. calle 116 y la av. calle 127 Calzada Occidental (Norte-Sur) Total Carrera 50 entre la Autopista Sur y la av. Las Américas Calzada Occidental (Norte-Sur) Total Av. carrera 15 entre av. calle 72 y la calle 100 Calzada Única Total Av. carrera 15 entre av. calle 100 y la av. calle 127 Calzada Occidental (Norte-Sur) Total Av. carrera 9 entre av. calle 116 y av. calle 170 Calzada Occidental (Norte-Sur) Total Carrera 6 entre la calle 22 Sur y la calle 12 Sur Calzada Única (Sur-Norte) Total Carrera 7 entre la calle 12 Sur y la calle 7 Calzada Única (Sur-Norte) Total Calle 7 entre la carrera 7 y la carrera 6 Calzada Sur (Occidente-Oriente) Total Carrera 6 entre la calle 7 y la calle 12C Calzada Única (Sur-Norte) Total Calle 12C entre la carrera 6 y la carrera 5 Bis Calzada Única (Oriente-Occidente) Total Carrera 5 Bis entre la calle 12C y la av. calle 13 Calzada Única (Norte-Sur) Total Carrera 5 entre la av. calle 13 y av. calle 26 Calzada Única (Norte-Sur) Total Av. calle 26 entre la carrera 5 y la carrera 7 Calzada Sur (Occidente-Oriente) Total Carrera 7 entre la calle 24 y la calle 36 Calzada Oriental (Sur-Norte) Total Carrera 7 entre la calle 36 y la calle 39 Calzada Oriental – Calzada Occidental total Carrera 7 entre la calle 39 y av. calle 100 Calzada Occidental (Norte-Sur) Total Carrera 7 entre la av. calle 100 y Cl. 102 Calzada Rápida Occidental (Norte-Sur) Total Carrera 7 entre Cl. 102 y la av. calle 116 Calzada Rápida Oriental (Sur-Norte) Total Carrera 68L entre la av. Boyacá y la calle 39 Sur Calzada Única (Sur-Norte) Parcial (Solo carril 1) Calle 39 Sur entre la carrera 68L y la av. carrera 68 Calzada Única Total Calle 39A Sur entre la carrera 50 y la carrera 51 Calzada Única Total Carrera 51 entre la calle 39A Sur y la calle 42 Sur Calzada Única Total Calle 42 Sur entre la av. carrera 68 y la carrera 50 Calzada Única Total Diagonal 16 Sur entre la carrera 50 y la av. NQS Calzada Norte (Oriente-Occidente) Total Calle 39F Sur entre la carrera 51 y la av. carrera 68 Calzada Única Total Carrera 68A entre la calle 39F Sur y la calle 39 Sur Calzada Única Total Calle 17 Sur entre la Av. NQS y la carrera 30 Calzada Única Total Calle 17 Sur entre la carrera 30 y la av. Caracas Calzada Única Total Calle 17 Sur entre la av. Caracas y la carrera 10 Calzada Norte (Oriente-Occidente) Total Calle 17 Sur entre la carrera 10 y la carrera 7 Sentido Oriente-Occidente Parcial Av. calle 26 entre la carrera 96J y la carrera 40 Calzadas rápidas Norte y Sur Total Av. calle 26 entre la carrera 40 y la carrera 5 Calzada Sur (Occidente-Oriente) Total Av. calle 116 entre la av. Boyacá y la carrera 7 Calzada Norte (Oriente occidente) Total Calle 147 entre carrera 19 y la av. carrera 9 Calzada Sur (Occide

Se recomienda no hacer uso del vehículo particular para este día, incentivando el uso de modos no motorizados como bicicleta y a pie.