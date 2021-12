Pereiranos siguen denunciando desorden en los puestos de vacunación

A Caracol Radio siguen llegando diferentes quejas y denuncias de personas que han tenido que realizar largas esperas en los puntos de vacunación para obtener su primera o segunda dosis del biológico contra el coronavirus.

Y es que además de las filas que transcurren de forma lenta según ellos, el mecanismo de auto agendamiento no es una buena estrategia porque las páginas o no funcionan o no tienen disponibilidad, y las personas que realizan su inscripción no están llegando a la cita, dejando sin oportunidad a quienes llegan a tempranas horas de la mañana, pues la entidad de salud encargada dice no atender a quienes están en espera hasta que no lleguen las personas agendadas. Así lo manifestó Ricardo Fernández, ciudadano que se encontraba en el punto de vacunación del Centro Comercial Parque Arboleda.

Desde la entidad promotora de salud encargada de uno de los puntos de vacunación aseguran que la atención sí se está realizando con el debido control, teniendo en cuenta primero a las personas que realizaron su proceso de agendamiento y posteriormente, se da paso a las personas que no tenían cita pero estaban realizando la fila desde tempranas horas.