La Cámara Colombiana de la Infraestructura pavimentará 537 km de vías rurales en Antioquia

Antioquia

La gobernación de Antioquia informó que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se ganó el contrato de pavimentación de vías rurales y el valor de la inversión es 736 mil millones de pesos. El gremio se representó con otros 37 oferentes.

La ACCI será la encargada de pavimentar mediante estabilización 537 km de vías secundarias y terciarias en 46 municipios del departamento: “Vale anotar que la ambiciosa licitación se llevó a cabo con pliego tipo, lo cual garantizó pluralidad de oferentes; no en vano al proceso llegaron 38 proponentes”, manifestó Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

La gobernación agrega que aún queda pendiente por adjudicar el lote de la subregión de Oriente de 96 km para completar 634 km.

Toda la licitación indica que la administración departamental permitirá la estabilización de 29 corredores en las subregiones de Antioquia y que las obras comenzarán el próximo año.

Finalmente, el señor Caicedo Ferrer, presidente de la asociación gremial, criticó la gestión del presidente Gustavo Petro al indicar que “fracasó” en el proyecto de vías con el programa “Caminos Comunitarios” al no alcanzar la ejecución de las metas establecidas.