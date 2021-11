¡A gozar y vivir el teatro caleño!

El evento tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 en las salas de teatro y espacios públicos de Cali, Colombia.

La Plataforma de Circulación presenta 18 obras de teatro en formato exhibición y showcase, incluyendo la de pre-lanzamiento y lanzamiento previas al festival.

El festival llega a su décima versión resistiendo al contexto por el que atraviesa el sector cultural y proponiendo dinámicas que ayuden a reactivar la circulación de las obras de teatro locales.

El Festival Brújula al Sur, fundado por el Teatro La Concha, es un ecosistema escénico que opera en Cali desde el año 2013 y que se realiza cada año en ciclos trianuales: Formación, Creación y Circulación. La tercera fase del ciclo trianual, en la que nos encontramos, es la Plataforma de Circulación que tiene por objeto la sostenibilidad del proyecto a través de la circulación de las obras por Colombia y el mundo.

En alianza con el Movimiento de Empresas Culturales y Creativas MEC llevaremos a cabo un mercado de las artes escénicas en la que nueve programadores nacionales e internacionales invitados, podrán ver una selección de obras locales con el propósito de reactivar la circulación en las programaciones de sus ciudades y sus países.

El Movimiento de Empresas Culturales y Creativas, MEC 2021, que para su quinta versión, hace parte del proyecto Red de Mercados de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, que este año reunirá a diferentes procesos de ciudad como el Mercado Musical del Pacífico, el Festival de Diseño Pacífico, el Festival de Artes Escénicas Brújula al Sur, entre otros.

Las obras que hacen parte de nuestra programación Brújula al Sur 2021 son: “Historia de una oveja”, “Viaje esencial”, ”Todo lo que pierdo es siempre nada”, “Post scriptum”, “Actos de fuga”, “Habitantes temporales”, “Vasos comunicantes”, “Ausentes”, “Mami / elijo rosa – cáustico”, “El encanto de lo póstumo”, “La escala humana”, “La marquesa del barrio obrero”, “El palmeral”, y una selección de obras en formato showcase: “La Migra: un canto al Ulises contemporáneo”, “Más que dos”, “El amanecer de los escarabajos”, “No me olvides” y “Farsantes”.

La boletería del Festival Brújula al Sur, se puede obtener en la taquilla del Teatro la Concha, calle 4 No.10-48 / San Antonio.

Esta nueva versión no sería posible sin la colaboración y el trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado y el movimiento independiente del Teatro caleño: Alcaldía de Cali, Secretaría de Cultura de Cali, Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, Ministerio de Cultura de Colombia, Teatro Colón de Bogotá, Movimiento de Empresas Culturales y Creativas MEC 2021, Red de Mercados Cali Ciudad Creativas, Hotel Spiwak, Estímulos Cali 2021, Retina Tr3s, CasaFractal, Bear and Fox, Bellas Artes, Procolombia, Compromiso Valle y USAID from american people, Cali teatro, Teatro La Máscara, Centro Cultural del Barrio Obrero La Matraca y Teatro Municipal Enrique Buenaventura.