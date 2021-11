Industria nocturna samaria reporta bajas en ventas tras exigencia del carné

Santa Marta sigue reactivándose, económicamente hablando, con la llegada de miles de turistas no solo de Colombia sino también del mundo. Y ante la visita de estas personas, las autoridades nacionales y locales han socializado nuevas medidas restrictivas para detener la ola del COVID-19.

Desde que se exigió el carnet de vacunación para el ingreso a eventos de carácter público o privado, los diferentes sectores de la economía de la ciudad y del país han manifestado su preocupación porque son muchas las personas las que aún no se han vacunado.

Y los comerciantes del Centro Histórico de Santa Marta y balneario de El Rodadero, así como otras zonas del Distrito, han dicho que la solicitud del documento para asistir a bares, discotecas, parques de diversiones, entre otros, ya está dejando pérdidas millonarias.

Si bien esta medida no está siendo rechazada por el gremio, por el contrario les da mayor seguridad a los empresarios porque lo primero es la salud de los clientes y trabajadores, sí preocupa el nivel de ventas por la limitación de los horarios, sobre todo ad portas de la temporada de Fin de Año.

"Infinidades de negocios donde se evidenciaron ventas de 200.000 mil pesos en una noche, eso no alcanza para pagar la nómina de los empleados. Con la entrada en vigencia de la exigencia del carnet de vacunación las ventas cayeron por lo menos en un 70%. Un panorama bastante oscuro. Esta es una medida, aunque necesaria para la salud pública, es nefasta para los comerciantes nocturnos", sostiene Fidel Mozo, representante legal de la Asociación de Comerciantes Nocturnos.

Mozo denuncia que las plataformas para descargar la certificación de vacunación están caídas, lentas y, en el peor de los casos, la gran mayoría de personas que están asistiendo a los establecimientos, no están vacunadas. Es por eso que exigen mayores controles de las autoridades de salud y que los comerciantes ilegales no dejen entrar a quienes no están inmunizados.

AMPLIAR HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Fidel Mozo asegura que cumplirán con las normas y protocolos de bioseguridad, pero sugiere extender los horarios de atención para así mitigar los impactos negativos que está dejando estas medidas, porque de continuar así, se avecina una "quiebra masiva de los comerciantes de la industria del entretenimiento".

Escuche toda la entrevista a continuación.