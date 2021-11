El 80% de los ingresos a UCI en Medellín son de no vacunados

Las UCI de las instituciones Hospital General de Medellín, Clínica CES e IPS Universitaria, están comenzando a ser ocupadas por personas que no están vacunadas.

Estos hospitales de Medellín que son de gran capacidad, están reportando un incremento en los ingresos de esta población a Unidades de Cuidados Intensivos, lo que alerta a las autoridades de salud de la ciudad sobre la falta de asistencia de algunas personas a los puntos de inmunización.

Al respecto la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe.

“Un alto porcentaje de personas ingresan a una UCI que no han iniciado esquema de vacunación. El 80 por ciento de los pacientes que entran a una UCI no tienen las vacunas. Hay un leve aumento en los casos de contagios que se concentra en población joven, lo que nos preocupa porque ellos podrían llevar el virus a los adultos mayores que no se han vacunado y están llegando a las UCI”, explicó la funcionaria.

Actualmente en la capital de Antioquia la ocupación es del 90 por ciento, cifra de la cual se desprende un 19 por ciento que corresponde a pacientes diagnosticados con el COVID-19. En Medellín hay instaladas 1.069 camas UCI en toda la red hospitalaria.