“Fue un proceso plagado de irregularidades”: María Eugenia Ramos

María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria Planeación Antioquia habló en Caracol Radio sobre la decisión de la Contraloría General de la República de dejar en firme fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango

Ramos es una de las 26 personas implicadas en el fallo, esta manifestó que no le sorprende la decisión del ente de control:

“No hay ninguna sorpresa esto se veía venir, nunca hubo un ánimo claro de la Contraloría de escuchar de atender. Las pruebas cuando las pedimos no las decretaron, es un proceso plagado de irregularidades, así que no hay ninguna sorpresa en este fallo”, afirmó

María Eugenia afirmó que al ser esta decisión un acto administrativo que es susceptible de nulidad, iniciaran unas acciones para evidenciar ante un juez “las irregularidades que se dieron durante el proceso” y solicitar la nulidad del acto