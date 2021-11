Proyecto Nuestra Cartagena Soñada realizó foro “Hablemos con Transparencia”

“Uno de los mayores retos para lograr la transparencia es garantizar el acceso a la educación pública y de calidad”, esta fue una de las principales conclusiones que arrojó el Foro “Hablemos con Transparencia”, celebrado en el marco del proyecto Nuestra Cartagena Soñada, liderado por la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía de Cartagena, en alianza con la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y los Montes de María.

Este foro, como espacio seguro, hizo posible reflexionar y discernir, colectivamente, sobre las estrategias conjuntas que se deben implementar para impulsar la agenda de Transparencia y tener la lucha anticorrupción como el principal habito democrático que ayude a consolidar una visión compartida de la ciudad que se merecen los cartageneros y cartageneras. En últimas es un esfuerzo por entender cuánto la gente tiene que decir, para saber, con certeza, qué es lo que se debe atender como prioridad.

El panel central fue moderado por el doctor en Sociología Jurídica, Isaac de León, y contó con las intervenciones de Marlon Pabón, de la Misión de Observación Electoral – MOE -; Stephany Galeano, representante de los estudiantes de la Universidad de Cartagena; Julio Amézquita, del Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno – IPREG; Sandra Méndez, representando a la Asociación de Periodistas de Bolívar y Juan Diego Uribe, del Movimiento Universitario y Juventud de la CGT Bolívar.

Durante su alocución, Marlon Pabón de la Misión de Observación Electoral, expuso que “la transparencia no puede ser un tema de élite, hay muchas limitaciones en la educación, por eso es necesario fomentar el control social e incentivar desde la institucionalidad que la ciudadanía pueda alertar cuando hay prácticas de corrupción”.

Otro de los temas destacados es el papel que juegan los medios de comunicación en el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública y de interés general, “los medios tenemos tres funciones: educar, informar y entretener, lamentablemente lo de entretener se ha sobrepuesto a lo demás. La verdad está escoltada por los que manejan los medios de comunicación, tenemos un gran reto para poder ejercer de manera libre el periodismo. Independencia y transparencia, eso es lo que estamos trabajando desde nuestra Asociación de Periodistas”, manifestó Sandra Méndez, periodista.

Por su parte, Stephanny Galeano, representante de los estudiantes de la Universidad de Cartagena, expresó que: “la transparencia no debe ser un ejercicio solo de lo público, todos los ciudadanos debemos serlo y participar activamente. Sin educación no puedes participar en los ejercicios de transparencia porque no comprendes mucha información o no tienes acceso a la misma”.

Para Fidel García Misas, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, “la construcción de una Cartagena Soñada necesita una cultura de diálogo social, desde la Escuela de Gobierno estamos montados en una visión que compartimos con el alcalde William Dau como inspirador de este proceso. Las instituciones y la gestión pública tienen que ser transparentes pero nuestra mayor motivación es lograr que los ciudadanos lo sean, todos tenemos un rol en este proceso”, puntualizó.

Por su parte, los asistentes al foro tuvieron un momento para compartir sus percepciones, como es el caso del veedor ciudadana, Diego Pedroza Vanegas, quien expresó lo siguiente: “estos foros apuntan a un mismo sitio: la educación. Tenemos que educar al ciudadano de manera integral. Es importante que se incentive o generen más espacios en los que puedan interactuar la ciudadanía, la academia, la institucionalidad, falta mucho en ese sentido para lograr un verdadero cambio”.