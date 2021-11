Retiran esquema de seguridad a lideresa con mas de 15 amenazas certificadas

Bastante preocupada se encuentra una lideresa social que hace parte de varios colectivos de derechos humanos en Antioquia y a nivel nacional, entre ellos, es delegada del hecho de desaparición forzada de la Mesa Departamental y nacional, del Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda y de una mesa municipal de víctimas. La mujer quien decidió no publicar su nombre por motivos de seguridad de sus dos hijos menores de edad, explicó que la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad argumentando que su nivel de riesgo no es tan alto para mantener la escolta.

La defensora de derechos humanos explicó que durante su trabajo social ha recibido al menos 15 amenazas de grupos armados ilegales, ocho de ellas en los dos últimos años. Por ello aseguró que con la decisión de la UNP su vida está en riesgo.

“Yo le he entregado mucho a este país y a las instituciones y a los líderes, porque yo me uno para trabajar con ellos, siempre consideré que eran un equipo de lucha, pero hoy me siento abandonada por las mismas instituciones por las que he luchado tanto”, recalcó.

Lea también:

La mujer explicó que desde hace varios meses le habían indicado que le iban a retirar los escoltas, por ello presentó una acción de tutela, pero la UNP le aseguró que la medida fue extemporánea. Esta decisión ya se cumplió y este lunes quedó completamente desprotegida.

“Pero al hacer la reevaluación no colocaron las nuevas amenazas, y cuando me llega la nueva resolución del Cerrem ya decía que era riesgo ordinario, no tuvieron en cuenta ninguna de las cosas que enviamos. Procedimos con un recurso de reposición el día nueve de septiembre del cual me dice la UNP que era un recurso extemporáneo que porque habían 10 días para presentarlo”,

La mujer dice que tiene pruebas de que presentó el recurso dentro del tiempo establecido por la ley, también aseguró que su vida está en riesgo y pide que la protejan de manera urgente porque está vulnerable ante los grupos ilegales que la han amenazado al menos 15 veces.