Si el panorama se agrava pondremos toque de queda a no vacunados: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló sobre las posibles restricciones a los ciudadanos si se da un pico de casos de COVID-19 en la ciudad

El mandatario manifestó que las restricciones serían para los no vacunados:

“Si el panorama se agrava les vamos a poner un toque de queda a los que no se vacunaron.Si eventualmente el problema de contagios llegará aumentar y está concentrado en los no vacunados, obviamente nosotros pondríamos restricciones en ellos”, afirmó Quintero

El alcalde agregó que la ciudad en este momento tiene una capacidad máxima de 1.060 camas UCI y que el 80% de las personas que la ocupan son por otras enfermedades no relacionadas con el COVID-19 por lo que por ahora no se ha pensado en implementar restricciones

“En Medellín no se pueden hacer nuevos cierres, la ciudad no aguantaría un cierre más, el tema social es tan duro y tan difícil que causaría más muertos, nos ha costado mucho recuperar la economía por eso las medidas serían exclusivamente a los no vacunados”, agregó el mandatario

En algunos países europeos como Rumanía debido al alto índice de contagios y la ocupación en las UCI se empezó a implementar toques de queda nocturnos para no vacunados, cierre de bares y restaurantes