Obras en el puente Río Frío genera trancones y afectaciones a bananeros

La Asociación de bananeros del Cesar, La Guajira y Magdalena vienen realizando una radiografía minuciosa de las afectaciones que está generando a la cadena de valor logística de los empresarios del banano, los retrasos en las obras de construcción del puente sobre el Río Frío, zona norte de Colombia.

"Toda la cadena de valor logística de la producción de la fruta que va a los mercados internacionales se está viendo perjudicada, cada día de la semana, como consecuencia de los interminables trancones que se producen en ambos sentidos de la vía que de Santa Marta conduce a Bosconia, desde que inició la obra y aún no registra una fecha de culminación", precisó Asbama.

El presidente de la Asociación de bananeros de Cesar, La Guajira y el Magdalena, José Francisco Zúñiga, sostuvo también que los tiempos se han incrementado, pero también los costos del transporte, los riesgos de contaminación y maduración de la fruta, además de la accidentalidad vehicular y hasta la estabilidad laboral de este importante renglón productivo que aporta 168.781 empleos a nivel nacional.

"Nos han llegado bastante solicitudes de los afiliados. Las demoras en el puente han sido bastante largas, dado que hay un carril cerrado y esto hace que los insumos que tengan que llegar a la finca, lleguen tarde, todo eso genera una cantidad de reprocesos. Los trabajadores que terminan sus jornadas no pueden llegar rápido a su casa", sostuvo José Francisco Zúñiga.

Zúñiga resaltó que este tipo de obras se deben realizar con celeridad y buscar crear puentes y opciones adicionales para el tránsito.

LO QUE DICEN LOS PRODUCTORES DE BANANO

Uno de los productores de banano de Sevilla, Magdalena, indicó que el negocio depende en un 60% de la logística, la cual está presentando retrasos de cuatro horas diaria, sobre una fruta que está cortada, y como bien se sabe, se madura rápidamente. Es un negocio que depende de que los tiempos se cumplan.

“Nosotros nos abastecemos de materiales como el cartón, que se hace tres o cuatro veces por semana y, normalmente, esos eran viajes que llegaban a las 10:00 de la mañana para ser descargados y con estos insumos nosotros poder cumplir con lo que se nos está pidiendo diariamente. Ahora estos camiones están llegando tipo 3:30 o 4:00 de la tarde (…) no sé las autoridades, no sé la disposición que haya, no sé cuándo podamos nosotros recuperar la normalidad de nuestras fincas. Esto también es poner en riesgo toda una cantidad de cargas. Son demasiadas fincas y varias empresas comercializadoras”, afirmó.

Rubén Darío Ramírez, gerente de un grupo de fincas productoras de banano en el Magdalena, dijo también que están asumiendo todos los sobrecostos que generan los retrasos, porque el camión parado durante cuatro o cinco horas, tiene un mayor consumo de combustible y el transportador les pasa la cuenta de cobro. Entonces genera un problema de sobrecosto en el transporte, los insumos y la producción, sumado al riesgo más grave, que el puerto no les reciba la carga.