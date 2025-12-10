República Checha aprueba el uso terapéutico de un derivado de hongos alucinógenos

La psilocibina es el ingrediente activo de los hongos mágicos.. Foto: BBC Mundo( Thot )

El Gobierno conservador de República Checa aprobó este miércoles el uso terapéutico de la psilocibina, una sustancia que está presente en los hongos alucinógenos, con el objetivo de dar un mejor tratamiento a cierto tipo de enfermedades mentales en los que no funcionan los tratamientos tradicionales, como los antidepresivos.

El uso de esta sustancia derivada se realizará bajo estrictas condiciones en sesiones que pueden durar hasta 6 horas y bajo la supervisión de un psiquiatra.

Según un informe del Ministerio de Sanidad del país, la psilocibina “puede minimizar considerablemente la aparición de efectos secundarios asociados a los medicamentos convencionales, como aumento de peso, sedación o disfunción sexual”.

De igual manera, la entidad afirma que la sustancia ha demostrado tener una “baja toxicidad” y un “riesgo mínimo o nulo de adicción”, aunque induce a un estado de alteración de la conciencia que hace necesaria una vigilancia durante su aplicación.

La nueva norma, indica que “en personas especialmente sensibles la sustancia puede desencadenar estados de ansiedad aguda, ataques de pánico, pensamientos paranoicos, sensación de desconexión con el propio cuerpo o síntomas psicóticos”. Este es el argumento sobre las estrictas condiciones de aplicación y control de la terapia.

Además de combatir la depresión, los expertos estiman que la sustancia también puede ser efectiva para tratar los trastornos obsesivos-compulsivos o para cuidados paliativos a pacientes terminales.

Varios países ya han aprobado el uso terapéutico de la psilocibina

En febrero de 2023, Australia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el uso medicinal de la psilocibina para tratar la depresión. Por su parte, Nueva Zelanda dio el paso para la aprobación del uso medicinal en junio.

Asimismo, en Bélgica se están realizando ensayos clínicos para reforzar terapias convencionales con personas alcohólicas mediante sesiones alucinógenas con psilocibina.

Enfermedades mentales en República Checa

Se estima que en República Checa, una de cada tres personas tiene algún tipo de enfermedad mental, y unas 700 mil personas sufren depresión o ansiedad, siendo la depresión el doble de frecuente en mujeres que en hombres.

Aunque el país ya aprobó la aplicación médica de la sustancia, la reforma del código penal que legaliza este uso terapéutico entrará en vigor en enero del próximo año.