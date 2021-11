Jornada de vacunación masiva contra el COVID-19 este miércoles en Boyacá

En todo el Departamento, pero especialmente en 12 municipios, se llevará a cabo esta actividad que busca vacunar al mayor número de personas para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Paipa, Moniquirá, Garagoa, Villa de Leyva, Ventaquemada, Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso, Saboyá, Puerto Boyacá, Tunja y Guateque, deben reforzar su vacunación en la jornada denominada ‘12 horas por la vida’, que se llevará a cabo este miércoles 17 de noviembre, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en todos los municipios del Departamento, en la cual se espera aplicar todas las dosis disponibles para la población que aún no se ha vacunado o no ha completado esquemas de vacunación contra el COVID-19.

Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, secretario de Salud de Boyacá, aseguró que esta estrategia busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de vacunarse en todo el departamento, teniendo en cuenta que hay mayor acumulación de biológico.

“Tenemos más de 224 mil dosis disponibles para su administración, varios municipios ya han tomado la decisión de exigir el carné de vacunación como requisito para ingresar a sitios de alto aforo, motivo por el cual es importante que quienes no se han vacunado, se acerquen a algún punto de vacunación y reciban el biológico, en esta jornada especial que estaremos realizando en estas localidades”, señaló Santoyo.

Invitó a los responsables de la vacunación para que habiliten los puntos de vacunación, durante estas 12 horas, e inmunicen a los niños de 3 a 11 años con el biológico de Sinovac,a adolescentes de 12 a 17 años con Moderna, mayores de 18 años con AstraZeneca y Janssen y a las mujeres en estado de embarazo con la vacuna de Pfizer.

“Estaremos aplicando primeras, segundas y, terceras dosis para mayores de 60 años de edad que ya hayan cumplido seis meses después de haber recibido la segunda dosis, de acuerdo con el esquema de vacunación que corresponda”, manifestó el Secretario de Salud.

Es importante tener en cuenta que la combinación de vacunas genera mejor respuesta inmune y ayuda a acelerar el proceso de vacunación por eso quienes hayan sido vacunados en primeras y segundas dosis con Pfizer o Moderna, pueden recibir el refuerzo de Pfizer, Moderna o AstraZeneca; si recibieron AstraZeneca pueden vacunarse con dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca; si se vacunaron con Sinovac el refuerzo podrá ser con Moderna, Pfizer, Sinovac o AstraZeneca.