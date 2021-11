Recursos de venta de acciones del GEB serían para segunda línea del metro

Luego de que se conociera que el Distrito prepara la venta del 9.4% de las acciones del Grupo Energía Bogotá, enajenación de recursos avaluados en 2 billones de pesos, la alcaldesa Claudia López, reveló que este dinero se invertiría en la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá hacia Suba y Engativá, además, el objetivo es no reducir en la inversión social en la capital del país.

“Vamos a mantener y a crecer la inversión social de Bogotá y vamos a pagar con un activo estratégico de energías limpias la segunda línea del metro de Bogotá, creo que es lo lógico, no reducir inversión social sino incrementar la inversión en energías limpias y movilidad sostenible, eso es lo que estamos haciendo”, manifestó la alcaldesa, Claudia López.

Y agregó: “Estoy segura que si le preguntamos a los ciudadanos: ¿Ustedes quieren segunda línea del metro? Sí ¿Para tener segunda línea quisieran que se reduzca la inversión social? No. La gente quiere jardines, salud, educación y también metro, de manera que esa es la decisión que hemos puesto a consideración del Concejo”.

Así las cosas, será el Concejo de Bogotá el que decida si se venden o no estas acciones, aunque ya algunos concejales, principalmente de la oposición manifestaron que Claudia López en campaña se había comprometido a no seguir con este proceso de enajenación que había iniciado el ex alcalde Enrique Peñalosa y, adicionalmente, esto no fue ni contemplado ni discutido en el plan distrital de desarrollo.