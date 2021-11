Hoy se conmemoran 36 años de la tragedia de Armero, la administración municipal tiene una variada programación que incluye una ceremonia litúrgica presidida por el Obispo del municipio del Líbano, José Luis Henao, en el Parque de los Fundadores a las 11:30 de la mañana.

Habrá una ofrenda floral, un minuto de silencio, revista aérea, muestra cultural entre otras actividades que se tienen previstas para rendir homenaje a los más de 25 mil armeritas que perdieron la vida por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1.985.

Según Hernán Darío Nova, director del Centro de Visitantes de Armero, se espera que más de cinco mil personas asistan al Campo Santo.

“Es un momento para el encuentro, para que la gente de Armero que quedamos esparcidos por toda la geografía de Colombia nos volvamos a reunir”, sostuvo Nova.

Por otra parte, el alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, afirmó que luego de más de tres décadas de olvido del Gobierno Nacional, el municipio le está apostando al turismo religioso como fuente de ingresos.

“Los armeritas fueron olvidados, abandonados después de que lo perdieron todo, en 1.986 declararon a Armero Guayabal como cabecera municipal, es un municipio que no tiene empresas, que no tiene industrias, que realmente no era el pujante como la ciudad blanca, como lo era el Armero antiguo, hoy le estamos apuntado al turismo religioso, donde queremos volver al Parque de la Vida, hemos estado muy atentos con el tema del geoparque”, dijo Ortega.

A las 12:20 del mediodía habrá un minuto de silencio para recordar a las víctimas de esta catástrofe natural.