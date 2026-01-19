Incendios en el sur de Chile dejan 18 muertos pero se espera que el saldo aumente

PENCO, CHILE - JANUARY 18: A view of the damage caused by the destruction of homes following a wildfire that affected the municipality of Penco, Chile, on January 18, 2026. Chilean President Gabriel Boric declared a state of emergency on Sunday in the Nuble and Biobio regions, in the south-central part of the country, due to the fires that have burned approximately 10,000 hectares. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Una serie de incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile este domingo dejan al menos 18 muertos, pero se espera que la cifra de fallecidos siga en aumento, informó el presidente Gabriel Boric.

Con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combaten 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar”, afirmó Boric, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de control de las llamas.

Los incendios dejaban hasta este domingo 300 viviendas destruidas, de acuerdo al conteo oficial. “Pero eso se queda muy corto, de seguro que van a ser más de 1.000”, afirmó el mandatario.

Boric anunció, además, la imposición de un toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco.

Por estos problemas forestales, las autoridades solicitó la evacuación en ambas regiones unas 50.000 personas.