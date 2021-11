Conductor de SITP renunció en plena ruta: denuncia maltrato laboral

En un video que está circulando en Twitter, se ve a un conductor del SITP zonal -de nombre Jesús perteneciente al consesionario Consorio Express - quien afirma que está cansado de "maltrato" laboral, por lo cual decidió renunciar cuando estaba haciendo una ruta.

El hombre les pidió a los pasajeros que se bajaran para que abordaran otro bus con la misma ruta.

En el video, Jesús afirma que ya no aguanta "más humillaciones ni maltrato" por su trabajo:

“Les quiero decir que hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones (...) y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas, sin que le den a uno tiempo ni descanso. Aunque la programación a uno le diga una cosa, a ellos les aparece otra cosa y pues así tampoco es”, afirmó el comnmductor en el video.

El hombre sugirió que no tiene apoyo por parte de la empresa en su labor diaria: “madrugué a camellar y solo porque pido que no tengo descanso, que me colaboren y no recibo apoyo ni comprensión de parte de las personas encargadas y pues no camello más, ya les dije que vinieran a buscar el bus. para no comprometerme más”, afirmó finalmente.

Frente a lo sudedido, Transmilenio afirmó a Caracol Radio:

La relación contractual de los operadores es directamente con los concesionarios del Sistema, no con TRANSMILENIO S.A., que es el ente gestor.

Los concesionarios deben garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los conductores, que son jornadas que no superan las ocho horas, incluyendo los descansos correspondientes para garantizar la seguridad operacional.

Por lo anterior, es importante que las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en las condiciones laborales sean interpuestas ante las entidades competentes (como el Ministerio de Trabajo) para que hagan las investigaciones que tengan lugar y se tomen las medidas correspondientes.