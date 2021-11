Mujer sobrevivió a un ataque con llave de expansión. Agresor sigue prófugo

Kevin Giraldo cuenta con nostalgia un episodio que le marcó la vida y que estuvo a punto de arrebatarle a su tesoro más preciado. Su madre, Esmeralda Camacho Henao de 48 años fue atacada por su expareja con una llave de expansión. "No podía caminar, no podía hablar, no tenía la memoria en su ciento por ciento. El tema emocional de ella está muy afectado porque obviamente la cabeza es fundamental en el ser humano".

Su familia aseguró que ella estuvo en coma por 15 días y ha superado un complejo pero positivo proceso de recuperación. El hombre señalado de cometer el ataque huyó "Esta persona no ha sido capturada, pues estamos a la espera de que las autoridades en cualquier momento den el parte positivo que lo han capturado pero sigue con su orden de captura", agregó uno de los tres hijos de la víctima.

Su hijo aseguró que inicialmente el pronóstico médico era desbastador, sin embargo, la mujer ya recuperó la memoria, camina, va al gimnasio y pese a las lesiones que dejó el ataque quiere continuar su proceso de recuperación física y emocional.



El hijo de Esmeralda Camacho le envió un mensaje a todas las mujeres que están pasando por casos similares" Qué no se queden calladas y que lo pongan en conocimiento de la familia y las autoridades la situación que está pasando, con mi mamá nos vinimos a enterar después de lo que pasó que como que la agredió", y aunque todavía no se ha hecho justicia dijo que confía en la pronta captura de Jhon Freddy Florez Durango, buscado por el delito de tentativa de feminicidio.

Estefanía Rivera Guzmán, historiadora y Magister en estudios de género del movimiento Estamos listas reveló una preocupante cifra de violencia de de pareja "medicina legal ha hecho entre enero y octubre 1.170 exámenes médico legales por violencia contra la mujer"

En las últimas horas se conoció el asesinato de una adulta mayor en Medellín. La víctima de 60 años ingresó, según las autoridades, a un hotel del centro de la ciudad con otra persona. Por ahora las autoridades continúan la investigación.