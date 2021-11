Estamos vivos de milagro: sobreviviente del atentado en el Bajo Cauca

Caracol Radio escuchó el impactante testimonio de Esneider Ruiz, uno de los sobrevivientes al atentado con explosivos ocurrido el fin de semana en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, en inmediaciones del municipio de Valdivia. El joven de 23 años relató la angustia que vivió durante la explosión junto a uno de sus parientes "yo iba distraído, él estaba contento, estábamos hablando y de un momento a otro vi un destello de luces y yo inmediatamente me tiré hacia un lado y me asusté. Explotó eso, yo me levanté asustado, la moto quedó cubierta de pantano, no sé, no me fijé, me levanté, tomé a mi primo y lo abracé".

Por el impacto, Esneider cayó al suelo pero no sufrió heridas de consideración. Dijo que alcanzó a levantarse para saber como se encontraban sus parientes, en especial su primo y la novia quien estaba embarazada "yo salí corriendo y él estaba gritando diciendo qué - mi mujer se había muerto, que mi niño-. Yo lo que hice fue tomarle el pulso a ella, yo sentí que ya no tenía y pensé que estaba muerta pero yo tenía miedo de moverla, no le quise quitar el casco ni nada porque me daba miedo que ella estuviera viva y yo la matara".

Con tristeza contó que hubo poca reacción de ayuda y solidaridad por parte de algunos conductores de la zona y tuvieron que esperar más de 30 minutos para ser trasladados. Además confirmó que uno de sus primos se encuentra delicado de salud "mi primito sufrió una herida en uno de sus cachetes a un costado de la cara, la mandíbula quedó fracturada. Él en este momento está en la León 13 aquí en Medellín intubado y en cuidados intensivos él en este momento"

Y trató de referenciar el lugar donde se encontraban los explosivos "el carril derecho como en una manga, de ahí se ve que de ahí salió eso. Prácticamente nos dijeron que estábamos vivos de milagro" .

Hoy sería entregado el cuerpo de Yeraldín Martínez de 21 años, la joven que perdió la vida en este atentado terrorista. Por ahora las autoridades continúa buscando a los responsables. En la zona delinque el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.