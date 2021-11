Uniformados investigados por excesos en el 9s habrían sido condecorados

La Comisión Accidental del Concejo de Bogotá entregó un informe con el que se dio seguimiento a los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, allí se encontró que 3 de los policías que habrían disparado a varios manifestantes fueron condecorados.

Según el concejal Julián Rodríguez Sastoque, los uniformados de la policía no solo no deberían condecorados, sino que además no deberían seguir en funciones.

“Denunciamos desde la Comisión Accidental de Seguimiento al 9 y 10 de septiembre la impunidad y revictimización a las familias de jóvenes asesinados. Ningún uniformado, ni siquiera los imputados, han sido retirados de la institución”. Explicó el concejal Julián Rodríguez.

Desde la policía de Bogotá respondieron y aseguran que no se ha condecorado a ningún policía sancionado, sin embargo, confirmaron que los uniformados siguen en funciones.

“Estos funcionarios son activos, no laboran en las mismas unidades donde ocurrieron los hechos para poder llevar a cabo una investigación mas efectiva y adicionalmente no han sido condecorados personas sancionadas”. Dijo El coronel Jairo Baquero, comandante Operativo de la Policía de Bogotá.

En este momento el control preferencial de la investigación por los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre en donde resultaron involucrados varios uniformados, fue asumido por la procuraduría y la Fiscalía.