Desarrollan un dispositivo para confirmar vacunación en eventos y locales

Teniendo presente la normatividad de asistencia a eventos y lugares públicos, y con la Feria de Manizales cerca, la Alcaldía de Manizales trabaja en la puesta en marcha de un dispositivo que permita confirmar que las personas tengan la vacuna contra la COVID-19, incluso de aquellos ciudadanos que recibieron el biológico minutos antes.

“Con el grupo administrativo municipal y particularmente con la secretaría de tic y competitividad y con People contact, iniciamos desde la semana pasada la producción en cabeza de People Contact de un modelo informático que va a permitir la identificación del código QR y la validación de las personas que se acaban de vacunar y que no aparecen en el QR y la validación de los carné en físico para descartar que no vaya a ser una falsificación”, explicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud de Manizales.

Indicó que en próximos días estarán dando a conocer este sistema, para dejarlo a disponibilidad de los negocios, establecimientos y organizadores de encuentros como conciertos, ferias u otras actividades con ingreso masivo de público, teniendo presente que la validación y responsabilidad es del empresario y no va directamente a quienes buscan ingresar sin haberse aplicado el biológico.

“Nosotros estamos tratando de adelantarnos un poquito interpretando los problemas clásicos de la norma, una cosa es que salga una norma, otra cosa es que haya la logística para hacerla cumplir, y otra cosa es que exista el control para garantizar el proceso sancionatorio. Una norma solita es muy difícil de que funcione”, señaló el funcionario.

Aclaró que, como entidad de control, estarán realizando registros aleatorios por la ciudad, una vez entre en vigencia la normatividad y especialmente en temporada de feria, cuando personas de otras localidades llegan a la ciudad no solo como visitantes, sino también en la posición de comerciantes.

“Para no generar advertencias tipo amenaza, vamos a prepararnos para que efectivamente los empresarios tengan una herramienta para hacer el control, porque o si no, es puro cuento, un empresario que no tiene cómo leer un código QR o que no tiene cómo consultar un drive donde está una página que diga, este señor se acabó de vacunar en la terminal.

Porque hasta allá vamos a llegar, vamos a poner unos rompretráficos que digan: Mire esta lista de eventos, si usted no está vacunado, no podrá ingresar a ellos, aquí le tenemos un punto de vacunación, hágalo ya”, resaltó Orozco Téllez.

Asegura que con esta estrategia están pensando en apoyar el comercio y la reactivación de la ciudad en esta época que se convierte en una oportunidad, y así evitar que las sanciones por ingresar personas no vacunadas, terminen afectando el comercio de la ciudad.

