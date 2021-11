Al parecer la explosión de un cilindro de acetileno causó la emergencia

Una emergencia se registró en plena avenida Santander de Manizales con calle 47, en la vía con dirección Centro – El Cable, cuando un vehículo al parecer por la explosión de un cilindro, se incendió dejando tres locales comerciales afectados y una persona con quemaduras graves.

De acuerdo con información entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos, el conductor del vehículo, quien debió ser trasladado a un centro asistencial, en una evaluación preliminar presentó quemaduras en por lo menos el 30% de su cuerpo.

Según el relato de Flor Henao, quien trabaja en uno de los locales afectados y evidenció lo sucedido, en el momento las personas pensaron que había detonado una bomba, debido al impacto que generó la explosión.

“El señor quedó caminando normal, pero si estaba muy asustado, se quemó un lado del cuerpo, impresionante. Gracias a Dios pues no, en mi caso no me pasó gracias a Dios, porque a los vecinos si les pasó, les fue más mal, se les reventaron munchos vidrios, se cayeron lámparas de la luz”.

Frente a las causas de la explosión, de acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Manizales, las autoridades manejan dos hipótesis. Una de ellas es que en el vehículo estaban siendo transportados dos cilindros con carga de oxígeno y acetileno, y aparentemente hubo un escape de la pipa de este último material que, al mezclarse con el oxígeno, formó una mezcla inflamable.

También plantean la teoría que apuntaría a que los dos cilindros eran de oxígeno y uno de ellos pudo haber tenido un escape, que se mezcló con vapor de gasolina.

En el lugar, algunos testigos indicaron que el conductor del vehículo se habría bajado del carro porque sintió un escape en uno de los cilindros y en el momento de intentar cerrarlo, en la parte trasera del automóvil, este explotó.

Entre tanto, Jorge Iván Quintero Jaramillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, advirtió que se trabaja en el esclarecimiento de la causa pero que la explosión se produjo por la acumulación de alguna de las sustancias mencionadas y transportadas de manera indebida.

En cuanto a los locales, uno de ellos solo presentó pequeños daños en una vitrina, los otros dos registraron afectaciones en su estructura.

