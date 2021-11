Estremecedor caso de tortura contra una menor de edad en Cajamarca, Tolima

La Fiscalía le imputó cargos al papá y la madrastra de una menor de 10 años que venía siendo víctima de maltrato, según la investigación estas personas utilizaban una manguera como correa, hechos que posibilitaron que fueran acusados de los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravada.

“Gracias a la denuncia entablada por la madre biológica de la menor de edad, las autoridades lograron detener a los sospechosos, luego de reunir los suficientes elementos materiales de prueba y evidencia física para demostrar que, por varios años, la niña fue víctima de un maltrato continuado”, indicó la Fiscalía.

Según la investigación, la menor normalizó los malos tratos creyendo que se lo merecía” porque se portaba mal. También en una entrevista con el ente acusador, narró que estando muy pequeña y hace pocos días, fue dejada por varios minutos dentro de una alberca sin importar que podría ahogarse, adquiriendo una especie de alergia en su pecho y golpeándose al tratar de salir.

“Debía levantarse en la madrugada a preparar su comida, y en una de esas ocasiones sufrió un accidente con una olla a presión. Evidencia de ello son las quemaduras de primer grado que le detectaron en diferentes partes de su cuerpo”.

Para la Fiscalía, también se ejercía violencia psicológica, pues según su relato, tanto la madrastra como su padre le decían que no valía la pena; “que si no se aprendía las tablas de multiplicar, que si la robaban o hacía algo que a ellos no les pareciera correcto, la castigarían porque literalmente no era “nada”.

Con los elelementos material de prueba, privó de la libertad a estas dos personas.