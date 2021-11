35.585 cartageneros cobraron devolución del IVA en su quinto ciclo

Un total de 35.585 hogares cartageneros recibieron durante el mes de octubre el incentivo del programa Devolución del IVA, para un total de recursos girados a Cartagena de $2.941.276.000.

Esta cifra es significativa teniendo en cuenta el acumulado del año, en el que un promedio de 37.292 hogares cartageneros han recibido por este subsidio un total de $13.482.552.000 en los cinco ciclos ejecutados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

Los pagos del quinto ciclo de Devolución del IVA se realizaron durante todo el mes de octubre. La programación para Cartagena registró 38.806 beneficiarios, pero 3.221 no cobraron un total de $649.040.000.

Este dinero no podrá ser reclamado hasta el próximo ciclo de pago, pero si un beneficiario ha dejado de cobrar cuatro ciclos consecutivos, quedará excluido automáticamente.

De acuerdo con lo informado por Prosperidad Social las personas interesadas en conocer si tienen derecho a este beneficio, o si forman parte de las 13.892 beneficiarios que no han cobrado, pueden ingresar al siguiente enlace: https://familias.cartagena.gov.co/images/Documentos/1SIN_COBRO_CICLO_5_IVA_2021.pdf

Es importante tener en cuenta que existen varios estados en los hogares registrados, pero que únicamente los que tienen la categoría de beneficiario reciben incentivo monetario. Entre los estados en los que se puede encontrar un hogar por Devolución del IVA se encuentran: registrado, beneficiario, no elegible y no vigente.

El registrado es un hogar focalizado como potencial beneficiario e incluido en el sistema de información con código asignado, pero no está seleccionado para pagos.

Beneficiario son hogares que se les aplicar pago de los recursos.

No elegibles son los hogares focalizados que son identificados con causales que los excluye del pago, por lo tanto, no entran al proceso de liquidación, no reciben pagos.

No vigente, los que han solicitado su retiro de manera voluntaria, registran titulares fallecidos, no cuentan con titulares que cumplan con los criterios para ser beneficiarios y/o pertenecen a Ingreso Solidario.

Los potenciales beneficiarios del programa deben consultar el estado de su hogar en el buscador de la página, ingresando el número de identificación del titular del hogar, de acuerdo con la información registrada en el Sisbén. Y las personas interesadas en verificar su estado en Devolución del IVA por favor ingresar a: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Para mayor información puede comunicarse a los whatsapps: 3135517069; 3207588550; 3116648106; 3174022226 o escribir a uno de los correos del programa Familias en Acción Cartagena:

faudevictima@cartagena.gov.co

faciudadela2000@cartagena.gov.co

fapozon@cartagena.gov.co

fablasdelezo@cartagena.gov.co

fachiquinquira@cartagena.gov.co