Colombia sigue en una meseta con baja positividad de COVID-19

Colombia continúa en una meseta en cuanto a la baja positividad de covid-19, así lo reportó este viernes el Ministerio de Salud al término del Puesto de Mando Unificado de atención covid-19.



La autoridad sanitaria dijo que el país no debe bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad y ampliar las coberturas de vacunación, especialmente en población de riesgo o en personas que ya tuvieron la enfermedad, ya que la inmunidad híbrida ha demostrado ser más potente y duradera.



“El tener altas coberturas de vacunación no se trata de si va a haber o no va a haber pico, finalmente esta es una discusión secundaria, probablemente sí, esto va a tener un comportamiento estacional, los modelos así lo sugieren; pero lo que queremos es que ese pico no tenga un gran impacto en términos de vidas humanas y hospitalizaciones, que es lo que más nos causa dolor, lo que más nos causa un costo social, económico y, por su puesto, un impacto sobre los sistemas de salud”, aseguró el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández.



El director reiteró que tanto la mortalidad como la letalidad se mantiene en disminución en todos los grupos de edad.



Pero señaló que en adultos mayores de 70 años la efectividad se reduce y que se ha presentado un ligero incremento de positividad y mortalidad en esta población, por lo que hizo un llamado de urgencia a los entes territoriales y aseguradores en salud a hacer búsqueda activa de estas personas para que reciban la tercera dosis.



En términos generales, la mortalidad por todas las causas para todas las edades sigue en niveles prepandémicos y se mantiene el promedio de por cada 1 persona en UCI por covid-19, hay 7 hospitalizadas por no covid.



Finalmente, en cuanto a la situación epidemiológica del país, el funcionario indicó que en San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Malambo (Atlántico), Cúcuta, Medellín y Rionegro (Antioquia) hay un ligero incremento de la positividad, que se le puede atribuir a la movilización de personas por la semana de receso escolar y presencia de variante delta, en algunas ciudades, y en otras por ser fronterizas.