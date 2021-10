Vía la línea entre Quindío y Tolima cerrada por vuelta ciclística

Desde las 6 de la mañana comienzan el cierre de la vía la línea entre Quindío y Tolima, desde Ibagué hasta Calarcá por el paso de una vuelta ciclista, hasta la 1 de la tarde se extenderá el cierre de esta carretera

El comandante de la policía de tránsito, mayor Mauricio Díaz indicó que en el sector de chaguala y autopistas del café y la vía hacía el municipio de Salento el cierre de la carretera se iniciará sobre las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la vía en el sentido entre Pereira y Armenia estará habilitada sin problema pero para quienes van a Pereira o Filandia deben tomar la ruta alterna por Montenegro, Quimbaya.

Los transportadores de carga manifestaron su inconformidad no por la vuelta ciclística sino por la restricción en la movilización de carga que se inicia a las 3 de la tarde y que no permitirá que los camioneros puedan transitar durante todo el día por esta importante arteria vial, sin embargo desde la Policía informaron que en esta vía no se aplicará la restricción hoy viernes.

Por este motivo se cerrarán TODAS las vías que conecten con el sector establecido para la carrera (incluyendo salida de veredas)

La línea

Versalles

Chaguala con avenida centenario

Autopista del café

Arrayanal

Boquia

Salento

Veredas que conecten con las vías.