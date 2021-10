Asmedas señala que es temerario quitar la medida del tapabocas

Luego del comentario del alcalde Daniel Quintero sobre la posibilidad de quitar la medida de bioseguridad del tapabocas en tres semanas, Asmedas Antioquia rechazó esta propuesta.

Los médicos señalan que no se puede asegurar que con la vacunación de rebaño el tapabocas ya no va a ser necesario, y que en el momento en que se considere está decisión deberá ser tomada por el Ministerio de Salud y no por los alcaldes municipales, quienes no tienen la competencia.

Al respecto habla Jorge Posada, médico de Asmedas.

"Consideramos que es demasiado prematuro hacer este tipo de invitaciones, inclusive podemos afirmar que realmente es temerario pretender que en tres semanas se puedan abandonar las medidas de protección personal como el tapabocas y el distanciamiento social. Se estaría invitando a la población a someterse a un riesgo considerable ante un eventual cuarto pico", planteó el funcionario.

Los médicos también cuestionaron la propuesta de la Secretaría de Salud de Medellín de lograr inmunidad de rebaño con el 90 por ciento de la población vacunada, al menos con una dosis, en tres semanas.

Para Asmedas los cálculos de Alcaldía de Medellín no son posibles, y es errático prever vacunar a 12 mil o 15 mil ciudadanos por día, cuando el promedio de inmunización es más bajo.