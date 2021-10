La ANM busca otorgar nuevos títulos mineros en Boyacá

La Agencia Nacional de Minería (ANM), llegará a Boyacá, el jueves 28 de octubre en Otanche y viernes 29 de octubre en Quìpama, con el fin de socializar con la comunidad de estos municipios la solicitud de licenciamiento para nuevos títulos de explotación mineral, correspondientes a propuestas de mediana y pequeña minería.

Estas audiencias se van a realizar el día veintiocho (28) de octubre de 2021, a las nueve (09:00) a.m. en el Auditorio Casa de la Cultura, en el municipio Otanche, con el fin de presentar a la comunidad y sus áreas de influencia la propuesta proferida mediante auto No. 00179 de 27 de septiembre de 2021, adicionado mediante auto No. 00192 de 13 de octubre de 2021, dentro del trámite de la propuesta de contrato de concesión No. THF-08181, PHK-08231, JBP-16081, JI2-15011, JBP-16082X, OHL08191, TEB-12211, OKL-14041, 501754, OGC-13371, PF4-10501, PF3-08371, 503127, que buscarían la explotación de esmeralda y carbón.

Así mismo se convoca a los ciudadanos del municipio de Quipama – Boyacá, y sus áreas de influencia a la audiencia y participación de terceros, ordenada mediante auto No. 00182 del 28 de septiembre de 2021, adicionado mediante auto No. 00193 de 13 de octubre de 2021, dentro del trámite de la propuesta de contrato de concesión No. THF-08181, OKL140414X, 500013, OKL-140412X, OHL-08191, 500045, OKL-14041, 501754, PKC-09581, TH6-11271, EEU-151, 503127, 500008, para esmeraldas, correspondientes a propuestas de mediana minería (5) y pequeña minería (8). La cual se realizará el día veintinueve (29) de octubre de 2021, a las ocho (08:00) a.m. en el Auditorio Gilberto Molina, ubicado en la Calle 6 # 6 -28 (Edificio de la Alcaldía), en el municipio Quípama.

Por su parte el alcalde del municipio de Quípama Carlos Alberto Cepeda dijo a Caracol radio “Hemos venido dialogando con los alcaldes de municipios vecinos como Muzo, Otanche, San Pablo de Borbur con el fin de tener una posición conjunta para presentar ante las peticiones de licenciamiento que busca la agencia de minería en esta zona.