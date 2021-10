Por las Fiestas del Carriel en Envigado habrá cierres viales este domingo

Comienzan la semana cultural y de las Fiestas del Carriel en el municipio de Envigado y con ello una logística gigantesca que permitirá la diversión y el disfrute de los habitantes de esta población del sur del Valle de Aburrá.

Entre las actividades programadas está el primer desfile de motos antiguas y antiguas, evento que se llevará a cabo este domingo y recorrerá varias vías del municipio, los participantes saldrán desde el polideportivo sur y llegarán al mismo sitio, por lo que las autoridades programaron el cierre de algunas de ellas, entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.

La alcaldía de Envigado entregó los horarios en los que habrá restricción por el evento así: de 10:45 a.m. a 11:25 a.m. estará la calzada oriental de la Av. Las Vegas a la altura del C. C Mayorca, entre la glorieta las casitas y la glorieta intercambio vial fundadores por el Éxito.

Lea también:

De 11:25 a.m. a 11:45 a.m. estará cerrada la calle 38 Sur desde la carrera 43A hasta la carrera 35 incluyendo las carreras intermedias.

De 11:40 a.m. a 12:00 p.m. La calle 37 Sur estará cerrada desde la transversal 36 Sur hasta la carrera 43 A incluyendo las carreras intermedias.

Desde las 12:00 p.m. hasta las 12:40 p.m. estará cerrada la carrera 43A en sentido norte-sur desde la calle 37 Sur hasta la 48C Sur y de 12:40 p.m. a 1:00 p.m. cerrarán la avenida Las Vegas desde la glorieta las casitas hasta la calle 46 Sur.

Tenga en cuenta estos horarios para que evite contratiempos en los desplazamientos y además disfrute de este evento que rememora la historia del desfile de motos clásicas y antiguas, donde estarán las más particulares.

Pero, no solo se podrá disfrutar de ese evento, también habrá torneo de billar a tres bandas con participantes nacionales e internacionales, evento que se vivirá en el parque principal.

También, el domingo 24 de octubre se hará el festival de la trova en el polideportivo sur.