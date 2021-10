“Ley de inversión social no tocó a la clase media” aseguró MinHacienda

En el recorrido que realiza por el Eje Cafetero, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, hizo presencia en Manizales donde participó del foro denominado ‘El alcance y beneficios de la Ley 2155 de 2021, Ley de inversión social’, espacio en el que resaltó la importancia de dar a conocer los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos y cambios en la implementación de la legislatura.

Resaltó la extensión del programa Ingreso Solidario que pasa de tres millones a cuatro millones de hogares, y el subsidio a la nómina para los micro y pequeños empresarios entre mayo y diciembre del presente año.

“Los beneficios también del incentivo del empleo, cubriéndole hasta el 100% de los costos de seguridad social al empresario para poder contratar jóvenes de 18 a 28 años, o adultos hasta el 50%, y los beneficios de la matrícula cero, gratuita, que se convierte en política de estado de aquí en adelante”, agregó Restrepo Abondano.

En cuanto a las administraciones municipales y gobernaciones, señaló que se tienen facilidades en créditos de reactivación, créditos de tesorería y más recursos por el Sistema General de Regalías en la modificación de obras por impuestos.

Otro de los puntos que resaltó, son los beneficios para el sector empresarial en temas de turismo, industrias creativas, el día sin IVA, entre otros instrumentos y alivios en impuestos y en multas de tránsito de automotores y motocicletas para los ciudadanos, acciones con las que indicó que se beneficiará a casi 29 millones de colombianos como resultado de esta ley de inversión social.

“Lo primero, es que fuimos claros desde el principio, y lo hemos cumplido, la ley de inversión social no tocó a la clase media, no tocó a las clases vulnerables, no tocó a los pensionados, no tocó la base de personas naturales en impuesto de renta, en general, no tocó a las personas naturales”.

Sin embargo, es evidente que el estado debe tener medios de ingreso debido a las dificultades financieras dejadas, en parte, por las inversiones necesarias y urgentes ante la pandemia por la COVID-19, presupuesto que llegará del impuesto corporativo con el que las grandes empresas que terminaron pagando el 35%, y también el sector financiero al que se le incluyó una sobretasa de tres puntos porcentuales hasta el 2025.

“Incluso se contempló un beneficio para el micro y pequeño empresario con un régimen simple que se fortaleció, se extendió, se aumentó el umbral, para que todo aquel que venda menos de $3.700 millones en este año, pueda hacerse parte del régimen simple, va a haber un procedimiento que estamos contando cómo funciona, donde pueden obtener varios beneficios y lograr reducir la tasa de tributación a casi la mitad en promedio de lo que tributaría alguien normalmente”.

Con estas disposiciones se recaudaría el 1,8% del Producto Interno Bruto – PIB, entre rentas permanentes y temporales, 15.2 billones de pesos en rentas permanentes que se recaudan por el aumento de la tasa corporativa con la sobretasa en el sector financiero, con una estrategia de normalización tributaria, y por un esfuerzo de austeridad en el gasto público y de lucha contra la evasión fiscal.

En cuanto al Eje Cafetero, resaltó que la región es importante para el país, al ser protagonista en temas como la industria metalmecánica, la vocación turística donde habrá recursos de inversión social y los procesos de innovación que se benefician de la ley de crecimiento y emprendimiento.

Además, con el fortalecimiento y renovación de zonas francas, aseguró que también va a haber oportunidades para favorecer a regiones como esta que sigue teniendo una vocación productiva que, antes de la pandemia, tenia un nivel bajo de pobreza e informalidad.

