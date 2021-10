EPM está esperando una propuesta de cesión del contrato de Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, explicó la situación actual con la cesión de los contratos de Hidroituango ante los rumores de que ya se había tomado la decisión de cambiar los contratistas. El funcionario aseguró que, lo que se hizo fue solicitarle a los consorcios que le presenten una propuesta de cesión del contrato para saber cómo actuar en caso de que el fallo de segunda instancia de la Contraloría se mantenga.

“Para ver si encontramos el ejecutor idóneo en el evento de que no puedan continuar con constructores actuales, es lo que hemos llamado el plan B, el fallo de septiembre, si bien sabíamos que iba a llegar nos sorprendió en el momento en el que llegó, eso hace que estemos las 24 horas en pro de todas las alternativas posibles para garantizar la continuidad del proyecto, en eso estamos; nosotros estamos muy pronto a tomar decisiones respecto a eso, también le hemos lanzado a los contratistas la posibilidad de que nos propongan cesionarios con el fin de identificar si hay interesados en eso, para estar mejor preparados para ese eventual plan B”, aseguró el gerente.

Explicó además, que desde el mes de septiembre comenzaron a trabajar en todos los escenarios posibles y que incluso cree que los contratistas están haciendo lo mismo, tanto que algunos se acogieron a una reorganización empresarial con el gobierno nacional.

“Yo imagino que ellos al igual que nosotros ven como un escenario muy probable la confirmación del fallo y en ese sentido imagino también que están buscando a quien ceder el contrato y eso es legítimo, eso no está mal porque es lo que establece la ley”, agregó.

También dijo que no existe una sola persona que esté en contra de que las aseguradoras paguen las pólizas por los siniestros.

“Nosotros tenemos afán de que esos recursos lleguen, porque son recursos que necesitamos, creo que es conveniente para todas las partes, y creo que no hay un solo enemigo de eso y no lo hemos encontrado ni lo vemos ni lo sentimos. Quien diga que hay alguien gestionando el no pago, eso no existe”.

Recalcó que las decisiones finales no están tomadas, pero si posibles salidas que beneficien la continuidad del proyecto.