Hace tres meses fue secuestrado Víctor Julio Rodríguez

El 21 de octubre se cumplieron tres meses del secuestro del señor Víctor Julio Rodríguez, un hombre de 64 años de edad, quien es transportador, de estrato tres y que tiene un lote en Santa Cruz de la Loma, en Matanza.

El pasasdo 21 de julio dos personas desconocidas y encapuchadas se lo llevaron forzadamente de su finca y se identificaron como un grupo al margen de la ley, desde ese entonces no se sabe nada de su paradero.

Las autoridades aseguraron que posiblemente este plagio se dio por delincuencia común.

Su esposa, Vilma Ochoa, en medio de lágrimas le dijo a Caracol que se les olvidó continuar con la búsqueda y pidió ayuda humanitaria

"No sabemos nada, ya la llamamos, me dicen que ahí están, la gente no colabora, perdimos contacto con él, no tenemos prueba de supervivencia, le pido a la gente que, por favor, hablen, que se compadezcan, ya pedimos ayuda, no sabemos qué hacer, no tenemos plata, somos del común, no tenemos problemas con nadie, no encontramos explicación del secuestro”.

Consultamos con el Ejército para saber en qué avanzaban las investigaciones de esta desaparición o secuestro, pero aún no han respondido, le dijeron a a este medio que hoy a primera hora suministraban información.