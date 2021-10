Denuncian al nuevo Rey Vallenato por violencia de género

Una denuncia penal por lesiones personales agravadas existe contra José Ricardo Villafañe, recientemente nombrado como Rey Vallenato durante el Festival de la Leyenda Vallenata realizado este mes de octubre en Valledupar.

La denuncia fue interpuesta por Nahomis Viana Suárez, expareja del acordeonero, quien a través de las redes sociales emitió un comunicado de prensa en el que asegura haber sido víctima de violencia de género.

Lea también: El arhuaco José Villafañe, nuevo Rey vallenato

“Los hechos a los que me refiero se presentaron la noche del 31 de Octubre de 2020, en su momento hubo difusión y fueron de público conocimiento, sin embargo los mismos no dimensionan el daño al que fui expuesta como mujer (…) Esa noche fuimos invitados a una fiesta realizada por una amiga mía y después de la fiesta nos fuimos a descansar a un hotel donde sufrí una agresión brutal que trajo para mí consecuencias físicas y psicológicas, las cuales aún padezco; maltrato que no se debe repetir en ninguna mujer y bajo ninguna circunstancia”.

También se lee que “el hoy Rey Vallenato actúo de una manera cobarde, bárbara y asquerosa al golpearme de manera inmisericorde, me fracturó a puñetazos los dientes, me dejó hematomas e inflamaciones por mi rostro y mi cuerpo, convirtiendo esa noche en la pesadilla de mi vida y en la pesadilla de toda mujer”, expuso Viana.

La mujer de 23 años de edad agrega que “El Festival Vallenato no es solo una corona, son nuestros valores, nuestra identidad, es patrimonio de la humanidad”.

La denuncia contra el acordeonero, oriundo de la etnia Arhuaca, cursa en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con función de conocimiento. Caracol Radio intentó obtener una respuesta del músico pero no fue posible, tampoco ha hecho referencia a la denuncia en sus redes sociales. Su abogado, Daniel Mora, ha manifestado que solo se pronunciarán del caso ante la justicia.