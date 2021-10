Las implicaciones de la suspensión del fallo fiscal por Hidroituango

La suspensión de los términos del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por la emergencia en Hidroituango se fundamenta en la recusación que radicó la señora María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación en el periodo de Sergio Fajardo y una de las condenadas en primera instancia.

La recusación es al contralor General de la República, Felipe Córdoba así como a los funcionarios de la Sala Fiscal y a la procuradora General la Nación, Margarita Cabello. Este trámite debe resolverlo el Consejo de Estado y hasta tanto no haya una decisión de fondo, no se definirá si se mantiene en firme o no la condena por el desastre en el megaproyecto.

Lea también:Finalizó la instalación de los cables de potencia del proyecto Hidroituango

La señora Ramos en conversación con Caracol Radio manifestó que considera que la contraloría ya tomó su decisión y que eso se evidencia en las diferentes intervenciones que hemos escuchado en los medios de comunicación y que por eso no confía en que ese mismo ente de control defina la segunda instancia.

Dice que en su caso como en el de algunos de los implicados se repite la misma historia, y es que la Contraloría ha saltado de un cargo fiscal al otro.

La señora Ramos agrega que seguirán buscando mecanismos que garanticen que se puedan defender con todas las garantías que les otorgue la ley

Lea también:Contraloría suspendió términos en proceso fiscal por Hidroituango

Por su parte, Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto dijo que esto les da más margen de maniobra para permanecer el mayor tiempo posible en Hidroituango, agilizando las obras para que se cumpla la meta de que entre en operación en 2022.

Advierten además, que la experiencia que adquirieron en la recuperación de Hidroituango los convierte en la mejor opción posible que hoy tiene el megaproyecto para terminar lo que falta en los tiempos que se requiere.

Conconcreto confía en que esta suspensión de términos les dé más tiempo y que EPM les permita continuar por lo menos hasta que comience a generar la primera turbina.

En caso de que la administración de Medellín decida retirar a los actuales contratistas de Hidroituango, la compañía considera que si habrá un incremento en el costo de tarifas en todo el país, porque la energía que no genere el megaproyecto, se suplirá con una solución que insisten, es mucho más costosa. A Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le piden que los deje trabajar porque su única intención es sacar adelante a Hidroituango.

Hay que recordar que, si el fallo se ratifica, Conconcreto no solo debe dejar Hidroituango, sino todas las obras públicas en las que participe y la compañía reconoce que eso corresponde al 20 por ciento del total de las obras que adelantan en estos momentos.