Contraloría suspendió términos en proceso fiscal por Hidroituango

Caracol Radio conoció en primicia que la Contraloría General de la República suspendió los términos del proceso de responsabilidad fiscal que lleva por la emergencia que ocurrió en Hidroituango en 2018.

La decisión se fundamenta en la recusación que radicó la señora María Eugenia Ramos, exsecretaria de planeación en el periodo de Sergio Fajardo y una de las condenadas en primera instancia al considerar que no ha contado con las garantías suficientes para defenderse en este proceso.

La recusación es al contralor General de la República, así como los funcionarios de la Sala Fiscal y a la procuradora General la Nación. Este trámite debe resolverlo el Consejo de Estado y hasta tanto no haya una decisión de fondo, no se definirá se mantiene en firme o no la condena por el desastre en el megaproyecto.