Denuncian que la PTAR hoy vale más que en el 2019 y el oferente es el mismo

Varias son las observaciones que los concejales de la oposición hacen sobre el proceso que hasta hoy se ha ejecutado sobre la adjudicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, en Manizales, resalta que la empresa sobre la cual el entonces concejal y hoy alcalde de Manizales señaló como no idónea en 2019, es finalmente la que tendrá adjudicada la obra.

“Con respecto a las inquietudes que tenemos y que hemos planteado nosotros, desde el Concejo de la ciudad, son primero, cuál es el cierre financiero total de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, hoy vale 50 mil millones de pesos más con la interventoría, no sabemos cuál es el cierre financiero, dónde está el certificado de disponibilidad presupuestal por parte del Gobierno Nacional”, precisó el concejal César Díaz Zapara.

Resaltó que la adjudicación se constituye como una promesa fallida, del alcalde, Carlos Mario Marín Correa, frente a la pluralidad de oferentes, pues con una sola empresa licitando, la suspensión del proceso pierde la intencionalidad. Adicional resalta que hubo la publicidad suficiente para esta licitación y esto pasa a ser una de las grandes dudas para los concejales con respecto al procedimiento implementado.

“Y lo tercero, que es más preocupante, es que los manizaleños tendremos que sortear estos sobrecostos, dos años después en la factura de agua y alcantarillado”, enfatizó el corporado.

En cuanto a las opiniones presentadas por varios ciudadanos, en las que hacen referencia a que este proyecto fue dejado abierto por el gobierno de Octavio Cardona León, asegura que están equivocados, ya que en 2019 el proyecto iba a ser adjudicado, pero el gobernante entrante presentó varias observaciones que no permitieron seguir con la adjudicación de la obra.

“No se les olvide que el gobierno anterior ya estaba a punto de adjudicar esta licitación a la misma empresa que hoy se adjudicó, lo que pasa es que el alcalde electo en su momento, el 19 de noviembre de 2019, dijo que él no iba a permitir, como alcalde electo que se adjudicara una licitación en un sitio que no era propicio, ni un diseño, entonces, yo si le quiero recordar a los manizaleños que este no fue un capricho del gobierno anterior, fue un capricho del señor alcalde hoy que está posicionado y que puso todos los obstáculos para que se pudiera adjudicar esta licitación”.

La gran pregunta que hoy destacan, frente al aplazamiento, y la falta de nuevas propuestas en la licitación, es cuál va a ser el cierre financiero de la obra y especialmente, cómo van a pagar los ciudadanos los sobrecostos del tiempo perdido en la ejecución de la PTAR.

Le puede interesar:

Firmaron acta de aceptación de la oferta económica proyecto PTAR Manizales

Capturan 9 integrantes de una red de microtráfico del alto oriente caldense

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.