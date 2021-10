Ingresos de personas con enfermedades crónicas a UCI van en aumento

Si bien los contagios diarios y activos de COVID-19 en Antioquia se han mantenido en una meseta de 350 casos en promedio, esa reducción en la incidencia del virus no es directamente proporcional a una liberación de la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Según el doctor Alejadro Urrego, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Venancio Díaz de Sabaneta, se ha notado un aumento en los ingresos a UCI de pacientes que sufren de enfermedades de base y que probablemente interrumpieron su tratamiento por la pandemia mundial.

"No consultaron, no renovaron sus medicamentos, no asistieron a sus citas de revisión regular por temor o por dificultades en el acceso o inclusive limitaciones en el número de consultas externas. Ellos dejaron avanzar su enfermedad y esta se descompensó", planteó el médico intensivista.

Otro factor que según el experto está incidiendo en los ingresos a UCI es la falta de la vacunación en los ciudadanos, pues las personas que llegan a cuidados intensivos en su mayor parte no tiene el esquema completo o ni siquiera una sola dosis.

"Hay una similitud en el resto del mundo y es que los ingresos por COVID-19 a una Unidad de Cuidados Intensivos, el 95 por ciento de los casos son pacientes con vacunas incompletas o sin vacuna", añadió el médico experto.

Las Unidades de Cuidados Intensivos en Antioquia seguirían manteniendo la presión hospitalaria, así los casos vayan en picada, porque los hospitales también ha reducido la capacidad de las UCI.