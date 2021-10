Festiguitarras cerró su octava edición en Cartagena

Con un concierto de virtuosos y variados estilos de guitarristas, de aplausos, ovaciones y mucha emoción finalizó la octava edición del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena que este año logró regresar con éxito a la presencialidad y convocar por igual a turistas y locales.

El Festiguitarras, que se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre, finalizó en el Centro comercial La Serrezuela y tuvo como protagonistas a Daniela Soledade de Brasil, Nate Najar de Estados Unidos, Felix Martín de Venezuela, Chip Henderson de Estados Unidos, Daniel Casares de España; Modesto y Christian Nieves de Puerto Rico; Leopoldo Calderón, Oscar Méndez, Luis Camacho, Mario Evans y Eduardo Jasbón de Colombia. El concierto final terminó en un alegre y excepcional encuentro en la tarima de todos los artistas.

Claudia Fadul, directora ejecutiva del Festival, afirmó que la octava edición del evento ayudó a consolidar y fortalecer al Festiguitarras como un evento importante e incluyente para la ciudad, y como una propuesta cultural que año tras años sigue creciendo.

Fadul resaltó que el evento es organizado 100% por cartageneros y destaca igualmente la buena asistencia, la participación del público en las presentaciones, talleres y conversatorios. "Esto nos demuestra que los nativos y turistas cada vez más valoran los esfuerzos e iniciativas culturales hechas desde el interior de Cartagena."

Eduardo Jasbón, director artístico, agrega que los invitados ofrecieron en los cinco conciertos una extraordinaria actuación que tuvo como recompensa los aplausos de los asistentes.

En esta oportunidad el Festival en su oferta previa organizó el "Rock Day", un concurso que este año premió a dos bandas locales "Whit the lights Out# y "The way out''.

Igualmente se hizo por primera vez en el marco del evento un desconectado que este año fue protagonizado por Jerau, cantante cartagenero, que junto a los guitarristas hicieron uno de los conciertos más emotivos del Festival.

Jerau hizo un recorrido por sus temas más exitosos y convocó a varios de sus amigos cantantes a compartir tarima así como a guitarristas invitados, convirtiendo la segunda noche en uno de los grandes aciertos del Festiguitarras.