Contralor General desmiente a veedor Jorge Quintana y exige rectificación

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, solicitó rectificación inmediata de la supuesta información falsa y temeraria arrojada por el veedor cartagenero, Jorge Eliecer Quintana Sosa, publicada el pasado 25 de septiembre de 2021 en un diario nacional. Dicho artículo fue titulado “Veedor denuncia presunto favorecimiento de contralor general hacia caso contra exgobernador de Bolívar - El funcionario sería amigo personal del investigado”.

En la columna periodística el veedor Quintana Sosa aseguró, que el Contralor General tendría una supuesta relación con el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, y el actual Representante a la Cámara, Jorge Benedetti Martelo; que nublaría su juicio ético como jefe del ente de control fiscal.

“Que el señor Dumek Turbay Paz figura como socio político y financista del novio permanente de mi hija María Camila Serna Yepes, el señor Jorge Benedetti Martelo. Que el suscrito Contralor General de la República obliga a sus investigados a votar y financiar al novio de su hija que aspira al Senado de la República, durmiendo las investigaciones”, se puede leer en el apartado de los hechos que denuncia Córdoba Larrarte.

Lo que dice el Contralor contra el veedor Jorge Quintana

El Contralor Córdoba Larrarte, fue tajante en desvirtuar cada una de las afirmaciones realizadas por Jorge Quintana, como fundamentos para solicitar la rectificación de dichas afirmaciones que cataloga de injuriosas.

Además, el contralor desmintió a Jorge Quintana al señalar que su hija no tiene ninguna relación sentimental con el congresista bolivarense, Jorge Benedetti. “De hecho, mi hija, quien no vive en Colombia desde hace algún tiempo, sostiene una relación sentimental ampliamente conocida de más de 12 años con una persona de Pereira y no con quien usted señala. Indicar por su parte, basado en el hecho falso y fantasioso de una relación sentimental inexistente, que favorezco o financio campañas políticas desde mi posición como Contralor General de la República es abiertamente calumnioso y dicha aseveración, sin pruebas que la sustenten, se encuadra en el marco del código penal colombiano”, puntualizó.

El contralor tildó de mentiroso a Jorge Quintana, tras señalar sin pruebas o soportes que el jefe de control fiscal obliga a las personas que voten por “la persona que mantiene una relación con su hija”. “es una afirmación sumamente delicada por lo falsa y mentirosa, que además de menoscabar mi honra y la de mi familia, pone en entredicho la imagen de una entidad seria que goza de la mayor credibilidad ante la sociedad como lo es la Contraloría General de la República. Un señalamiento de esta clase solo se puede hacer con pruebas, las cuales no existen ni existirán”, agregó el funcionario.

Contralor solicita rectificación inmediata

Tras sus argumentos, el Contralor Córdoba Larrarte, pide que se rectifique la información que dio el veedor Jorge Quintana al medio de comunicación, la cual considera que es una completa mentira que atenta con su honra y buen nombre.

“Con base en lo anterior y dado que se encuentra demostrado que usted en condición de Veedor, ni el medio que difunde su denuncia, cuentan con pruebas que permitan soportar lo mencionado, dado que se trata de conjeturas y hechos falsos carentes de veracidad, le solicito cumplir con el deber de rectificar la información difundida dada su condición de errónea, falsa e inexacta, a través del mismo medio y con la misma difusión con la que se publicó el artículo espurio”, concluyó el contralor.