Lo que debe saber para ingresar al "Metro" a los partidos de Colombia

La Alcaldía de Barranquilla reiteró que para los hinchas que ingresen al Estadio Metropolitano para los partidos de la Selección Colombia es requisito tener, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y mostrar la boleta digital, este puede ser en físico, en fotocopia o digital.

Para los partidos de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano el 10 de octubre contra Brasil y Ecuador el 14 del mismo mes, el aforo será del 75%, es decir, 34.442 aficionados.

Para el ingreso al Estadio Metropolitano estarán habilitados 89 filtros con lectores digitales de las boletas para los hinchas habilitados para ingresar el lugar.

Otras recomendaciones que usted debe tener en cuenta:

Las puertas del estadio se abrirán a las 11:00 a.m. con el fin de prevenir las aglomeraciones. Mayores de 18 años podrán ingresar al estadio mostrando su boleta y su carné de vacunación con mínimo una sola dosis. Menores de 18 años deben presentar su boleta y su tarjeta de identidad. El parqueadero del estadio no estará habilitado para los dos partidos, por eso se sugiere hacer uso del Transmetro y del transporte público.

Uso correcto de la mascarilla, distanciamiento de por lo menos un metro y limpieza de manos permanente. Responsabilidad individual, autocuidado y control al momento de estas interacciones sociales. Si tiene prescrita alguna medicación, tomarla antes de ir al estadio o llevarla y tomarla en el horario indicado. Los pacientes hipertensos no deben exponerse por mucho tiempo al sol. Tomar abundante agua antes y durante el evento. La hidratación es clave.

No es recomendable que mujeres embarazadas y adultos mayores acudan a este tipo de eventos. No llevar niños de brazos ni menores de 5 años. Se permitirá el acceso de niños de 5 años en adelante en las tribunas Occidental y Oriental, y de 10 años en adelante en las tribunas Norte y Sur (con su respectiva boleta), y en compañía de adultos responsables. Ante cualquier accidente ubique al personal médico asistencial. Cumpla las recomendaciones del personal de salud. Usar ropa fresca y cómoda. Se permitirá el ingreso de banderas (pero sin astas). Se recomienda no portar bolsos ni maletines.

No se permitirá el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Las embarazadas deben abstenerse de acudir al estadio, así como adultos mayores hipertensos. Prohibido el ingreso de correas con hebillas. Prohibido el acceso de alimentos y bebidas. No se permitirán las 'vuvuzelas'. No se permitirán pitos o silbatos que puedan confundir a las autoridades del partidos o jugadores.

No se permitirá iluminación laser. No se permite el ingreso de pólvora. No se permite cualquier tipo de elementos de animación que pueda alterar el orden.