"Tenemos es que desarmar a los bandidos": Pumarejo sobre porte de armas

El alcalde Jaime Pumarejo se mostró en desacuerdo con que se acuda al porte de armas como mecanismo para enfrentar la inseguridad, exclamando que Colombia no es "el viejo Oeste".

Pumarejo expresó que se enviaría un mal mensajes, si se promueve desde las administraciones, que comerciantes y ciudadanía en general porten armas por la actual situación de inseguridad.

Según el mandatario, se debe fortalecer el pie de fuerza con estrategias de las autoridades para garantizar la tranquilidad y reiteró el llamado al Congreso para que legisle y fortalezca las penas contra quienes porten armas para cometer delitos.

"No le podemos entregar su seguridad al ciudadano, porque eso significa que los mandatarios no están haciendo su tarea, que la Policía no sirve y que los jueces dejaron de funcionar. Señores, Colombia esto no es el lejano Oeste, aquí hay Policía y hay autoridad. Aquí en Barranquilla, la Policía nos tiene que responder", dijo el alcalde.

Por otra parte, Pumarejo se refirió a la carta que alias "El Negro Ober", el hombre más buscado actualmente por las autoridades, por ser señalado como cabecilla de "Los Rastrojos Costeños"

"Hace una semanita estaba el señor tirando unas granadas, ahora está reclamando sus derechos humanos. Que se entregue si se quiere entregar sino vamos tras él"

Por "El Negro Ober" se ofrece una recompensa de $100 millones de pesos.