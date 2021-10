Despido injusto de su trabajo, denunció la hija del actor Jaime Barbini

La hija del artista, sostuvo que la despidieron en pleno homenaje a la vida y obra de su padre, quien padece varias enfermedades, y quien pide la Eutanasia.

Katherine Becerra, de 30 años, es la hija de crianza de Jaime Barbini, el actor de 79 años nacido en Tunja (Boyacá), quien ha logrado un amplio reconocimiento en el mundo de la cultura, el arte y el entretenimiento.

En los últimos días, Barbini y su familia han sido noticia por evidenciar el notable deterioro del actor, quien padece varias enfermedades que lo han dejado con serias dificultades de movilidad y lenguaje, además de una depresión crónica que le ha provocado las ganas de buscar que se le aplique la Eutanasia, petición que apoyan sus familiares.

Al reconocido actor de teatro, cine y televisión, lo homenajearon en un Teatro de Tunja el pasado jueves 30 de septiembre. Allí el maestro recibio una suma de 25 millones de pesos, como ganador de uno de los estímulos de la Secretaria de Cultura y patrimonio de la Gobernación de Boyacá, quien premio al artista que se presentó a una convocatoria cultural, en donde buscaba estos recursos para apalancar una obra de teatro escrita de su puño y letra: “El Espantapájaros”, dirigida a niños.

En medio de esa celebración, que rompió en continuos aplausos para Barbini, su hija Katherine, se debatía entre la emocion y el orgullo por su padre, y la angustia de quedar enlistando, esa misma tarde, la lista de desempleados en Colombia.

“Recibí un mensaje en donde se me informaba que me habían terminado el contrato, sin un argumento de fondo y significativo, y que considero es injusto pues yo laboro desde hace cinco años con la empresa BNP PARIBAS CARDIF, en donde no he obtenido sino buenas referencias, reconocimientos y cumplimientos en mi oficio, que es el de ser corredora de seguros, en donde mi amplia experiencia y responsabilidad me tienen como una buena trabajadora”, dijo Becerra en entrevista con Caracol Radio.

Según la hija del actor, ahora quedan desprotegidos económicamente, tanto ella como su padre, pues ese era el ingreso más seguro para apalancar el sostenimiento de todos.

Agregó que el despido es injustificado, “pues he trabajado bajo la modalidad de prestación de servicios durante cinco años seguidos, sin parar, realizando las mismas labores, y sobre todo, manteniendo hasta cumplimientos de horarios de trabajo, y siguiendo ordenes de mis empleadores y las firmas a las cuales he tenido que asistir, horarios de trabajo que aunque no debo cumplirlos por la naturaleza de mi contrato, para poder conservar mi puesto laboral, tuve que aguantar durante este tiempo de labores, pues soy yo quien respondo por los gastos de mi casa, y por los gastos de la enfermedad de mi padre, y todas las necesidades que tenemos en mi familia”.

Becerra indicó que quedó de brazos cruzados, y que contando con todas las pruebas de que ha hecho bien su trabajo, y que además su despido fue injustificado, dentro de otros presuntos abusos laborales, podría venir toda una batalla jurídica laboral: “y ahora, estoy desesperadamente buscando un trabajo que valore mi experiencia y experticia en el sector de los seguros, si es posible que eso pueda pasar rápido, pues las cuentas no dan espera, y tambien buscar el apoyo para que, desde un proceso jurídico, se me pueda apoyar como trabajadora, pues lo que hicieron fue despedirme sin razón, injustamente, y esto, nos deja en una grave incertidumbre”.

La hija de Jaime Barbini, le pidió al ministerio del Trabajo, que revise las condiciones injustas de este tipo de modalidades de contratación, que tercerizan muchas veces las tareas de los trabajadores, pero que también, lesionan las garantías para los mismos.